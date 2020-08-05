Банковский мошенник обманул пенсионерку с Авиаконструкторов на 720 тыс. рублей

Пожилая петербурженка стала жертвой мошенника, который представился ей сотрудником безопасности банка. Она перевела ему более 720 тыс. рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в 14.10 во вторник, 4 августа, в полицию обратилась 72-летняя петербурженка, проживающая в доме №20/1 по проспекту Авиаконструкторов.

Потерпевшая рассказала, что 31 июля ей на мобильный телефон позвонил мужчина и представился сотрудником безопасности «Сбербанка». Он убедил пенсионерку, что с ее счета пытаются похитить деньги. И для того, чтобы сохранить сбережения, ей необходимо перевести все средства на телефонные номера, которые он сообщит.

Доверчивая петербурженка поверила мужчине и через банкомат перевела 721,7 тыс. рублей на несколько номеров.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге сотрудник ритуальной службы крал у семьи покойников деньги на похороны.