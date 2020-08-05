Власти Петербурга взяли на контроль ситуацию с Лиговским каналом

По итогам обследования Лиговского канала в границах территории аэропорта специалистами будут подготовлены предложения по увеличению водности Лиговского канала на участке от территории «Пулково» до КАД, путем регулирования поверхностного стока, отводимого с территории аэропорта, с учетом ситуации с водосборной площадью канала и реки Дачной. Фото: Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга

По итогам обследования Лиговского канала в границах территории аэропорта специалистами будут подготовлены предложения по увеличению водности Лиговского канала на участке от территории «Пулково» до КАД, путем регулирования поверхностного стока, отводимого с территории аэропорта, с учетом ситуации с водосборной площадью канала и реки Дачной. Фото: Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга

Жители Северной столицы обеспокоились снижением водности Лиговского канала. Комитет по природопользованию, депутат Алексей Цивилев и председатель ПО «Садоводческое товарищество «Зеленый сад» выявили ряд нарушений после выездного совещания по данной проблеме.

Выяснилось, что на участке от истока (реки Дудергофки) до КАД садоводства сбрасывали в Лиговский канал сточные воды и бытовые отходы. Кроме того, на участке от аэропорта Пулково до КАД в канале наблюдается низкая водность, обусловленная ограничением проточности на территории Ленобласти из-за засоренности русла.

Вопросом о нарушении законодательства о благоустройстве займется городской Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Кроме того, Росприроднадзор и администрация Московского района должны разобраться в ситуации с замусориванием Лиговского канала, а Комитет по природным ресурсам Ленобласти расчистит русло, чтобы восстановить пропускную способность водоема.