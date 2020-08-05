Власти Петербурга взяли на контроль ситуацию с Лиговским каналом

Жители Северной столицы обеспокоились снижением водности Лиговского канала. Комитет по природопользованию, депутат Алексей Цивилев и председатель ПО «Садоводческое товарищество «Зеленый сад» выявили ряд нарушений после выездного совещания по данной проблеме.
Выяснилось, что на участке от истока (реки Дудергофки) до КАД садоводства сбрасывали в Лиговский канал сточные воды и бытовые отходы. Кроме того, на участке от аэропорта Пулково до КАД в канале наблюдается низкая водность, обусловленная ограничением проточности на территории Ленобласти из-за засоренности русла.
Вопросом о нарушении законодательства о благоустройстве займется городской Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Кроме того, Росприроднадзор и администрация Московского района должны разобраться в ситуации с замусориванием Лиговского канала, а Комитет по природным ресурсам Ленобласти расчистит русло, чтобы восстановить пропускную способность водоема.