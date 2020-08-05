На Тайване набирают популярность рейсы «в никуда»

Пассажирам предлагают полететь в одну из стран и тут же вернуться обратно.

Тайванские авиакомпании предложили пассажирам отправиться в путешествие «в никуда». Люди покупают билеты, чтобы отправиться в одну из соседних стран и, не совершая посадки, вернуться на родину. На первый рейс продавали 188 билетов и их удалось продать всего за пять минут, сообщает Международное радио Тайваня. Самолет отправится в путь 7 августа и пролетит над восточным побережьем Тайваня в сторону Филиппин. Пассажирам предложат отобедать блюдами из ресторана со звездой Мишлен.

Трехчасовой полет обошелся минимум в 11,6 тысяч рублей – это место в эконом-классе. Авиакомпания собирается повторить опыт, так как идея пользуется спросом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в аэропорту Пулково 5 августа отменили 17 рейсов.