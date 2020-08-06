При взрыве в ивановском вагонном депо погиб рабочий

В вагоноремонтном депо в Иваново произошел взрыв. Один из сотрудников погиб.

Инцидент произошел в четверг, 6 августа, года на территории станции Ивановское – Сортировочная. На место ЧП выехали сотрудники МВД и СК.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС РФ по Ивановской области, пострадавшего мужчину, находящегося при хлопке паров в цистерне, извлекли. Он погиб. Второго сотрудника госпитализировали с ожогами конечностей первой и второй степени.

Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Госкорпорация «Роскосмос» обнародовала снимки со спутника, на которых запечатлен порт Бейрута. Кадры показывают, как объект выглядел до и после мощнейшего взрыва.