Комитет по природопользованию Петербурга прояснил ситуацию с Суздальскими озерами

Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен природоохранной прокуратурой Санкт-Петербурга после оценки законности порядка формирования находящегося в частной собственности земельного участка. Фото: комитет по природопользованию Санкт-Петербурга

Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен природоохранной прокуратурой Санкт-Петербурга после оценки законности порядка формирования находящегося в частной собственности земельного участка. Фото: комитет по природопользованию Санкт-Петербурга

Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга прокомментировал ситуацию с продажей под частное строительство земельных участков на берегу Нижнего Большого Суздальского озера, взволновавшую горожан.

Глава ведомства, Денис Беляев, отметил, что в комитете понимают важность Суздальских озер, как места отдыха для петербуржцев, в связи с чем будут следить за безукоризненным исполнением требований водного законодательства в отношении Суздальских озер, а в частности — обеспечения свободного доступа к ним.

Земельные участки для индивидуального жилого строительства являются частью единого участка, принадлежащего частному собственнику. Земля была передана во владения до уреза воды для размещения жилых построек. Тем не менее, такие участки обязаны соблюдать границы водоохранной зоны, прибрежной защитной и береговой полосы. В случае с Нижним Суздальским озером это расстояние составляет 20 метров, поэтому жителям Петербурга не стоит переживать: берега озер останутся свободны для посещения.