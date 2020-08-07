Госпиталь МЧС в Бейруте начал прием пациентов

В оперативно возведенном на местном стадионе мобильном госпитале МЧС России окажут помощь пострадавшим из-за взрыва в столице Ливана.

В четверг, 6 августа, в 15:00 госпиталь российской спасательной службы начал работать на территории Бейрута. В первый день помощь специалистов получили 13 человек. В организованном медицинском учреждении круглосуточно находятся специалисты, которые осуществляют прием как экстренных пациентов (тех, которых продолжат находить под завалами в ходе поисковых работ), так и просто пострадавших пациентов, которым не нужна госпитализация. Об этом сообщают РИА-новости с ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Напомним, во вторник, 4 августа, в Бейруте произошел сильнейший взрыв, силу которого специалисты сравнили с разрушительным землетрясением. Из-за происшествия погибли 137 человек, ранения получили около 5 тысяч человек. Многие из людей, которым не повезло оказаться поблизости на момент взрыва, пропали без вести. Предварительно, причиной ЧП стали сварочные работы, спровоцировавшие возгорание 2,7 тысяч тонн аммиачной селитры, которая находилась на складе в порту на протяжении 6 лет, будучи конфискованной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Бейруте по делу о взрыву задержаны 16 сотрудников порта.