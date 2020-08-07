Финляндия останется закрытой для российских туристов до сентября

Запрет будет действовать до снятия ограничений по коронавирусу. Фото: pixabay.com

Запрет будет действовать до снятия ограничений по коронавирусу. Фото: pixabay.com

Граница Финляндии и РФ остается закрытой по крайней мере до 8 сентября. Важным фактором для открытия границ служит коэффициент заболеваемости коронавирусом.

Об этом стало известно в пятницу, 7 августа. В отношении России показатели инфицирования еще не снизились до необходимого уровня, поэтому Финляндия еще не может открыть свою границу для россиян. Речь идет о защите здоровья населения.

Как сообщило Генконсульство Финляндии в СПБ, сегодня в России коэффициент распространения заболеваемости 52 случая на 100 тыс. человек, а Финляндия требует 8 / 100 тыс.

Накануне Финляндия вернула ограничения с Бельгией, Нидерландами и Андоррой, где уровень заболеваемости высокий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Финляндии не мог жениться на своей невесте из Петербурга из-за коронавируса.