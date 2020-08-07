В Петербурге скончался художник Туман Жумабаев

В Санкт-Петербурге скончался художник Туман Жумабаев. Об этом сообщили на его странице в Facebook.

Талантливый живописец ушел из жизни в пятницу, 7 августа. Ему было 58 лет. Дата и место прощания будут объявлены позже.

Туман Жумабаев — советский и российский живописец. Он являлся членом Союза художников СССР с 1991 года, и Санкт-Петербургского союза художников с 2002 года. Его уникальные картины с яркими цветами, а также портреты в духе импрессионизма украшали стены Эрмитажа.

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