Беглов заработал за год в 2,5 раза меньше жены

На сайте Правительства Петербурга появилась декларация о прошлогодних доходах и расходах губернатора Александра Беглова. За прошлый год он задекларировал 3,8 млн рублей, а вот доход его супруги оказался значительно выше.

Из документа, опубликованного 7 августа, стало известно, что с момента вступления в должность доходы главы города уменьшились в 1,5 раза — за прошлый год он заработал 3 млн 861 тыс. рублей.

В перечень губернаторского имущества по-прежнему входят несколько участков земли, квартира и разрушенный дом. Стоит отметить, что у Беглова нет задекларированных авто.

Что касается его жены, то ее доходы оказались в 2,5 раза выше, чем у градоначальника. Ее годовой доход составил 10 млн 158 тыс. рублей. В ее декларации можно найти автомобиль марки Mercedes—Benz E300, а также в собственности гараж, четыре квартиры, земельный участок, целый жилой дом и еще доли в нескольких из них.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Беглов выпил в «авторском» баре, который вскоре закроют. Он побеседовал с хозяевами бара, площадь которого составляет менее 50 кв.м. Последнее и может стать причиной его закрытия из-за принятого депутатами городского ЗакСобрания закона.