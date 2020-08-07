«Локомотив» разгромил СКА со счетом 6:2

&#171;Локомотив&#187; разгромил СКА со счетом 6:2
Петербуржцы немного расслабились. Фото: Pixabay

Петербургская команда пообещала исправиться и показать другой результат в следующий раз.

СКА и ярославский «Локомотив» встретились на льду сегодня, 7 августа, в рамках Parimatch Sochi Hockey Open. В результате в ворота петербуржцев угодило сразу шесть шайб, их авторами стали Иван Ковалев, Артур Каюмов, Георгий Иванов, Павел Красковский и Антон Ландер, оформивший дубль. Из САКА отличились только Андрей Кузьменко и Антон Бурдасов. Игра завершилась со счетом 6:2 в пользу ярославцев.

Ассистент главного тренера СКА Андрей Козырев заявил, что было допущено множество ошибок. Он отметил, что хоккеисты расслабились после предыдущих матчей. Козырев подчеркнул, что уже завтра все увидят другую команду. Напоминаем, что финал турнира состоится в эту субботу, 8 августа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» получил Суперкубок после победы над «Локомотивом».

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