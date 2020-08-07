В Ленобласти рассказали о реставрации старинных усадеб

В регионе их насчитывается почти две сотни, и многие находятся в плачевном состоянии.

В Ленинградской области расположено 187 старинных усадеб, которые долгое время были заброшены. Сейчас власти взялись за реставрацию зданий и часть из них уже доступны для посещения. Об этом сообщает «ЛенТВ24».

В поселке Новопятницкое есть усадьба Роткирхов-Лелонгов, где бывал Александр Пушкин в гостях у своих родственников. Нет надежды на то, что восстановлением здания займутся в ближайшее время, так как территорию передают благотворительному фонду.

В деревне Белогорка расположена усадьба Елисеевых – она не в таком критическом состоянии, но все конструкции находятся в аварийном состоянии. В здании после проведения ряда работ хотят открыть библиотеку.

Усадьба Демидовых точно привлечет множество туристов, которые любят готику и пешие прогулки. В маршрут войдет 18 самых интересных мест паркового ансамбля. Масштабную реставрацию ожидает и усадьба в Приютино, о чем рассказывал губернатор Ленинградской области.

Отмечается, что в регионе еще десятки усадеб, нуждающихся в восстановлении.

Видео: ЛенТВ24

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы ждут окончания реставрации фасада дома Циммермана.