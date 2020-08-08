В Петербурге сожгли 44 «санкционного» сыра с Хасанского рынка

Всю продукцию отправили в печь, так как ее продажа незаконна.

Сотрудники управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям вместе с представителями Санкт-Петербургской таможни обнаружили «санкционный» сыр на Хасанском рынке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что было изъято 44 килограмма продукции, на упаковках которой в качестве производителя значились страны ЕС – Италия, Бельгия, Эстония и Литва.

Сыр, согласно действующего законодательству, подлежал уничтожению. В связи с этим его отправили в печь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный сыр. По словам специалистов, на разрезе сыр должен иметь ровный рисунок, цвет — от белого до светло желтого.