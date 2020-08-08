Выявлен новый необычный симптом коронавируса

Постоянная икота оказалась новым симптомом коронавируса. Его выявили врачи из Чикаго.

Опыт американских медиков описан в журнале The American Journal of Emergency Medicine. В апреле этого годы 62-летний пациент пришел в больницу из-за того, что уже четыре дня не переставал икать. Ни жара, ни кашля, боли в горле, отдышки или заложенности носа у него не было.

Обследование выявило немного повышенную температуру и коронавирус. Рентген показал небольшие затемнения в легких мужчины. Позже состояние пациента ухудшилось, но вылечить его все же удалось.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что ученые переживают, что вакцина от новой коронавирусной инфекции не поможет людям, страдающим от ожирения. Специалисты отметили, что людям с ожирением не всегда помогает вакцина от гриппа, гепатита В, столбняка и бешенства. На это особое внимание предлагают обратить США, где зафиксировано больше всего случаев заражения.