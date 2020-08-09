Врач рассказала об опасности нового вируса в Китае

Врач рассказала об опасности нового вируса в Китае
Названа опасность новой инфекции в Китае. Фото: pixabay.com

Смертельная лихорадка, которая распространяется в Китае, менее опасна, чем коронавирус.

Об этом рассказал доцент кафедры внутренних болезней лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского университета Владислав Митрохин.

Ранее стало известно о вспышке вируса SFTS в Китае. Пока им заразилось более 60 человек, скончались семеро. Переносчиком считаются клещи. Уже установлено, что инфекция также передается между людьми через кровь или слизистую.

У больных появляется кашель, высокая температура, снижается уровень лейкоцитов и тромбоцитов.

«Думается, что наиболее опасно сочетание коронавируса и вируса гриппа», — сообщил специалист Ura.ru.

Ранее gazeta.spb.ru писала об опасениях ученых, которые боятся, что вакцина от коронавируса может быть не эффективна для людей, страдающим ожирением.

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