В Петербурге задержали троих преступников, нападавших на мужчин с электрошокером

Трое злоумышленников, совершавших нападения на мужчин в Невском районе Северной столицы, стали фигурантами уголовного дела.

В субботу, 8 августа, четверо неизвестных приехали на такси к одному из домов по проспекту Большевиков и вместо расплаты по приезде избили водителя автомобиля и нанесли ему удар электрошокером. После этого мужчина покинул машину, а преступники похитили из салона личные вещи таксиста. Подозреваемым в совершении этого преступления стал 30-летний мужчина.

Аналогичная ситуация произошла с машинистом экскаватора на улице Коллонтай, где двое, угрожая электрошокером, попытались отнять у прохожего телефон — к счастью, безуспешно. В рамках розыска по этому делу были задержаны двое безработных, 22 и 28 лет. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпино задержали автомобилиста, который сбил женщину с ребенком.