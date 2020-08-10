Комитет по контролю за имуществом Петербурга возглавил Сергей Муравьев

Комитет по контролю за имуществом Петербурга возглавил Сергей Муравьев
Комитет по контролю за имуществом располагается на улице Рылеева, 7. Фото: Google View

В понедельник, 10 августа, стало известно, что новым председателем петербургского Комитета по контролю за имуществом (ККИ) стал Сергей Муравьев.

Сегодня в пресс-службе городской администрации проинформировали, что распоряжение о назначении Сергея Муравьева главой ККИ за подписью губернатора Северной столицы Александра Беглова вступило в силу. С 10 августа Муравьев приступил к исполнению своих обязанностей.

Отметим, что до назначения на пост руководителя ККИ Муравьев являлся заместителем глав Комитета по промышленно политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга. Председателем ККИ до Муравьева являлся Андрей Коротков, который теперь стал спецпредставителем главы города.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о назначении нового председателя Комитета по территориальному развитию Петербурга, Андрея Чапурова.

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