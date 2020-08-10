10 августа ГУП «ТЭК» проведет испытания в Московском районе

В понедельник, 10 августа, теплосети в Московском районе Петербурга будут испытывать на прочность и плотность.

Испытания проведут на территории, ограниченной улицами Пилотов, Взлетная, Внуковская, Пулковским шоссе и улицами Шереметьевская и Диспетчерская. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».

Всего до начала отопительного сезона у теплоэнергетиков запланировано проведение 263 гидравлических испытаний в 16 районах Петербурга.

Петербуржцев предупреждают о возможных случаях вытекания воды на поверхность или проседания грунта. Горожан просят обходить опасные участки, а водителей — объезжать их.

Об прорывах теплосетей в ходе испытаний просят сообщать по телефонам: 004, 112 или 8 (812)601-93-93.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кировском районе испытают теплосети.