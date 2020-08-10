В Петербурге выявлено 157 новых случае заражения COVID-19

В Петербурге выявлено 157 новых случае заражения COVID-19
Общее число заражений в Петербурге приближается к 33 тысячам. Фото: pixabay.com

По состоянию на 10 августа в Северной столице зарегистрировали 157 новых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Таким образом, общее число больных COVID-19 с начала эпидемии в Петербурге достигло 32 890 человек, что составляет 0,16% от зараженных по всей стране. К счастью, погибших от коронавируса за последние сутки в городе не зарегистрировано. Тем не менее, от опасной инфекции скончалось 2 149 человек, уровень летальности в Петербурге составляет 6,53%.

Кроме того, за последние сутки выписаны из больниц по выздоровлению 45 человек, общее число победивших заболевание превысило 24 тысячи пациентов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в целом по России за сутки выявлено 5 118 новых случаев заражения COVID-19, зарегистрировано также 3 259 выздоровевших и 70 летальных случаев.

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