Петербург вернулся на третью строчку по смертности от COVID-19 в России

За прошедшие сутки в Северной столице скончалось семеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает официальный портал «СтопКоронавирус.РФ».

В общей сложности, за минувшие сутки опасное заболевание унесло жизни 70 человек. Антилидером списка по-прежнему является столица, где скончалось 13 человек. На втором месте оказалась Свердловская область, там 10 погибших. Третьим в списке является Петербург, в городе умерло семеро пациентов с COVID-19.

Напомним, что за сутки в Северной столице также подтвердили 157 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а выписали по выздоровлению 45 пациентов. Всего по России число больных приближается к миллиону, 892 654 случая заражения выявлено в 85 регионах страны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что один из игроков «Зенита» оказался заражен коронавирусом.