Траулер «Капитан Соколов» спустят на воду 31 августа

«Северная верфь» активно готовит головной морозильный траулер-процессор «Капитан Соколов» к выпуску на водную поверхность. Ближе к концу лета строение из эллинга отправится на открытый стапель, а в последний день августа окажется на воде.

В настоящее время внешняя часть корпуса судна обрабатывается специальным покрытием, которое может предотвратить его возможное ржавление. На подводную часть траулера нанесут специальную антиобрастающую краску. Об этом сообщает пресс-служба ПАО СЗ «Северная верфь».

Помимо этого, судно продолжают оборудовать всем необходимым: механизмами, арматурой, винто-рулевым комплексом и рыбопоисковыми устройствами.

Напомним, группа НОРЕБО заказала у Северной верфи в рамках проекта 170701 десять рыбопромысловых траулеров-процессоров. Внутри них будет находиться все самое необходимое для лова, обработки и хранения рыбы. С помощью фабрики, которую устанавливают на траулеры, специалисты смогут производить замороженное филе, консервы, и многое другое.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Северная верфь» объявила конкурс на реконструкцию предприятия.