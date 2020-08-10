Трех российских дипломатов высылают из Словакии

Словакия высылает трех российских дипломатов. Их подозревают в шпионаже.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников, российским дипломатам дали время до конца недели, чтобы покинуть страну.

Уточняется, что решение было принято новой администрацией премьер-министра Игоря Матовича. МИД страны подтвердил это решение.

Российское министерство иностранных дел пообещало подготовить жать зеркальный ответ.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова получила новый дипломатический ранг. Соответствующий указ был подписан президентом России. Марии Захаровой был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла. Свой пост официальный представитель МИД занимает с августа 2015 года.