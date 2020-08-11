Глава ВОЗ заявил, что в борьбе с коронавирусом появились «зеленые ростки надежды»

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебресиус заявил, что в ситуации с коронавирусной пандемией появились первые проблески надежды на позитивный исход ситуации.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу организации. Гебресиус заявил, что понимает, что для жителей Земли пандемия коронавируса стала трудным временем и многие люди скорбят по тем, кто стал жертвой COVID-19.

Но несмотря на это он заявил, что «есть зеленые ростки надежды», и где бы не находилась страна, регион, город или деревня, никогда не поздно обратить вспять вспышку коронавирусной инфекции.

При этом, по словам главы ВОЗ, позитивный исход ситуации возможен, даже несмотря на огромное количество зараженных в мире, приближающихся к круглым показателям.

Как прогнозирует специалист, на этой неделе общее число заражений в мире достигнет 20 миллионов, а летальных исходов — 750 тысяч.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России выявили более 5 тыс. новых заболевших коронавирусом.