Петербург вошел в тройку лидеров по количеству людей с антителами к COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова озвучила список регионов с самым большим числом населения с антителами к коронавирусной инфекции в рамках совещания руководства координационного совета по борьбе с COVID-19.

Наиболее высокие показатели по людям с антителами к опасному заболеванию наблюдаются в Республике Татарстан, где 31% граждан из тех, что проходили серологическое исследование, оказались переболевшими COVID-19. На втором месте — Тульская область, где процент переболевших достигает 27,8%.

Северная столица замыкает тройку лидеров с положительными тестами на антитела в 26% случаев. Также отличилась Тюменская область, где 24,5% людей из тех, кто прошел тестирование, оказались с иммунитетом. В общей сложности, было проверено 26 субъектов Российской Федерации. В исследовании участвовали пациенты разных возрастных групп.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам главы ВОЗ, в борьбе с пандемией COVID-19 появились «ростки надежды».