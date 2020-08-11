В Приозерском районе на реке Вьюн прохожий нашел в воде труп

В Приозерском районе на реке Вьюн прохожий нашел в воде труп
Причину и возможные обстоятельства смерти мужчины установит экспертиза. Фото: pixabay.com

Неподалеку от садоводства «Вайсиеки» в Приозерском районе Ленинградской области, на реке Вьюн был обнаружен труп мужчины.

В правоохранительные органы с соответствующим заявлением обратился председатель садоводства. Он рассказал, что гость СНТ, гуляя в воскресенье, в послеобеденное время возле территории садоводства, примерно в километре от него наткнулся на труп мужчины в реке Вьюн.

По словам человека, обнаружившего мертвеца, он собирал грибы и заметил торчащие из воды человеческие кости, а именно — ребро и кисти рук. Останки находились на 1 км ниже по течению Вьюна, чем «Вайсиеки». Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции отправили труп на экспертизу в поселок Сосново.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка пришла к приятелю с телом новорожденной дочери в пакете.

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