Реконструкцию теплосетей в Приморском районе проведут за 333 млн рублей

Реконструкцию теплосетей в Приморском районе проведут за 333 млн рублей
Предприятие приступает к реконструкции магистральных теплосетей на Маршала Новикова. Фото: ГУП "ТЭК СПб"

ГУП «ТЭК СПб» приступает к реконструкции магистральных теплосетей по улице Маршала Новикова в Приморском районе города. Это повысит надежность теплоснабжения в 54 домах района.

Работы по реконструкции теплосети будут проводиться по улице Маршала Новикова от Автобусной улицы до нежилой зоны Колмяги. В результате надежным теплоснабжением будут обеспечены 64 здания, в том числе 54 жилых дома, где живут 27 тыс. человек, а также пять детских садов и школ, пять административных зданий.

Подрядчик приступит к строительно-монтажным работам в августе. Последний капремонт здесь проводился более 15 лет назад. За это время участок сильно износился: в последние годы на нем устранили 15 дефектов.

На участке проложат около 2,5 тыс. метров новых труб. Также будут обновлены отключающая арматура, старое оборудование.

Работы по монтажу сетей вместе с благоустройству закончатся к октябрю 2021 года. В реконструкцию вложили 333,4 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 9-ю Советскую улицу перекроют до октября из-за реконструкции теплосети.

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