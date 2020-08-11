Во вторник ТЭК проводит испытания в Московском районе

Во вторник ТЭК проводит испытания в Московском районе
"ТЭК" проводит испытания в Московском районе. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Во вторник, 11 августа, в Московском районе Петербурга пройдут гидравлические испытания теплосетей — их проверят на прочность и плотность.

Как сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб», испытания коснутся теплосетей на территории, ограниченной адресами ул. Воздухоплавательная д. 13 литер А, ул. Воздухоплавательная д. 13 литер Б, Лиговский пр., д.246.

Всего до начала следующего отопительного сезона запланировано проведение 263 гидравлических испытаний в 16 районах Петербурга и трех районах Ленобласти. Специалисты проверят более 4,7 тыс. сетей.

Предприятие просит местных жителей быть осторожными при возможных авариях на теплосетях. В случае вытекания воды на поверхность или проседания грунта следует держаться от опасных участков подальше.

Горожан просят сообщать о признаках дефектов по телефонам: 004, 112 или 8 (812)601-93-93.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что реконструкцию теплосетей в Приморском районе проведут за 333 млн рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
гидравлические испытания гуп тэк спб испытание теплосетей новости спб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Найденный в реке Вьюн в Ленобласти труп стал поводом для уголовного дела
Петербуржцы попали в смертельное ДТП по пути в Белоруссию
В Петербург с 11 августа на неделю пришло похолодание
В Гатчинском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП с тремя автомобилями
За сутки в Ленобласти выявили 29 случаев заражения коронавирусом
В Петербурге выявлено 157 новых случаев заражения COVID-19
Коронавирус помог молодоженам в Петербурге сэкономить на свадьбе
В России впервые с 23 апреля выявили меньше 5 тысяч новых заболевших COVID-19