Во вторник ТЭК проводит испытания в Московском районе

Во вторник, 11 августа, в Московском районе Петербурга пройдут гидравлические испытания теплосетей — их проверят на прочность и плотность.

Как сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб», испытания коснутся теплосетей на территории, ограниченной адресами ул. Воздухоплавательная д. 13 литер А, ул. Воздухоплавательная д. 13 литер Б, Лиговский пр., д.246.

Всего до начала следующего отопительного сезона запланировано проведение 263 гидравлических испытаний в 16 районах Петербурга и трех районах Ленобласти. Специалисты проверят более 4,7 тыс. сетей.

Предприятие просит местных жителей быть осторожными при возможных авариях на теплосетях. В случае вытекания воды на поверхность или проседания грунта следует держаться от опасных участков подальше.

Горожан просят сообщать о признаках дефектов по телефонам: 004, 112 или 8 (812)601-93-93.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что реконструкцию теплосетей в Приморском районе проведут за 333 млн рублей.