Ленобласть хочет забрать у Петербурга Приоратский дворец в Гатчине

Строительство Приоратского дворца завершилось в 1799 году, а его история тесно связана с Мальтийским Орденом. Павел I решил создать в России «Великое Приорство» Мальтийского Ордена. Для его размещения была избрана Гатчина — загородная резиденция царя. Фото: Wikipedia

Строительство Приоратского дворца завершилось в 1799 году, а его история тесно связана с Мальтийским Орденом. Павел I решил создать в России «Великое Приорство» Мальтийского Ордена. Для его размещения была избрана Гатчина — загородная резиденция царя. Фото: Wikipedia

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки по Гатчинском району заявил, что Приоратский дворец, вслед за Приоратским парком, было бы логично передать в ведение 47 региона.

Председатель областного комитета по культуре Владимир Цой уже ведет переговоры по передаче объекта культурного наследия. Дрозденко уверен, что за счет бюджета региона можно будет поддерживать надлежащее состояние как парка, так и дворца, который нуждается в реконструкции. Кроме того, глава Ленобласти предложил Петербургу взамен ДК имени Горького, ранее приобретенный регионом, за 650 млн рублей.

Петербургский бюджет не располагает свободными средствами для покупки этого здания. Судьба культурно-исторической сделки пока что остается неопределенной.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Гатчинский и Приоратский дворцы открыты для посещения с 7 июля.