На Пятилеток разрушили незаконный торговый павильон

В Петербурге сотрудники Комитета по контролю за имуществом освободили незаконно занятый земельный участок. Там располагался продуктовый магазин.

Об этом стало известно сегодня, 11 августа. Торговый павильон площадью 65 «квадратов» был размещен вблизи дома №10 по проспекту Пятилеток. Как сообщили в пресс-службе КИИ, прибывшие инспекторы выяснили, что в нестационарном торговом объекте покупателям не выдавались кассовые чеки, а также там отсутствовал уголок потребителя.

Земельный участок, на котором размещен павильон, ранее был предоставлен по договору аренды ООО «Невалайн» для временного пользования. Однако позже договор был расторгнут, но земельный участок так и не освободили.

В результате повторной проверки павильон снесли. Теперь пользователя могут привлечь к административной ответственности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что владелец торгового павильона у ж/д станции «Ольгино» пытался защитить его от сноса сотрудниками ККИ. Он отказывался покидать павильон, высказывая при этом обвинения и угрозы в адрес сотрудников ведомства.