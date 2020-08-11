Выпущенные в Петербурге аппараты ИВЛ получают три региона России

Производимые в Северной столице аппараты искусственной вентиляции легких поставляются в несколько российских регионов. Такое заявление сделал губернатор города Александр Беглов.

Об этом стало известно во вторник, 11 августа. Градоначальник рассказал, что производством аппаратов ИВЛ в Северной столице занимается завод «Электромедоборудование», он выпускает приборы собственной разработки «ЭМО-500».

Как сообщила пресс-служба администрации главы города, в период перед пандемией нового вируса завод находился в предбанкротном состоянии. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия была оперативно восстановлена при участии правительства города, благодаря чему в мае был успешно выполнен заказ на производство 25 аппаратов.

Сейчас оборудование получают Новгородская, Московская и Белгородская области.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, вирусологи нашли простой способ для снижения риска передачи коронавируса. Они рассказали, что этот способ не убивает вирус, а только может помочь снизить риск его распространения.