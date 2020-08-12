В Минске вновь заработали мобильный интернет и соцсети

В Минске вновь заработали мобильный интернет и соцсети
Александр Лукашенко связывал технические сбои с кибератаками из-за рубежа. Фото: pixabay

В Минске возобновилась работа мобильного интернета и соцсетей. Александр Лукашенко связывал технические сбои с кибератаками из-за рубежа.

Об этом стало известно сегодня утром, 12 августа. Как сообщили РИА Новости, в среду пользователи одновременно получили доступ к Facebook, WhatsApp, Telegram и другим социальным сетям. Доступ к ним был заблокирован в день выборов президента страны.

Напомним, выборы прошли в Белоруссии в воскресенье, 9 августа. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о первом погибшем во время протестов в Минске. У него в руке сработало взрывное устройство. В результате он получил смертельные травмы.

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