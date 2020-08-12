В Петербурге за сутки на коронавирус проверили больше 14,5 тысяч человек

В Северной столице медики продолжают проверять местных жителей на коронавирус. За минувшие сутки специалисты успели обследовать 14,5 тыс. человек.

Об этом стало известно в среду, 12 августа. За последние 24 часа врачи обследовали на коронавирусную инфекцию нового типа 14 тыс. 647 человек. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, под наблюдением специалистов находится 504 человека. Из них 150 — в обсерваторе, 139 — на самоизоляции, 215 — контактные

Также за сутки было обработано 242 вызова, поступивших по номеру 122. Звонки были связаны с Covid-19. В службе экстренных вызовов зарегистрировано 62 обращения. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили шесть граждан РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в день вакцинации от коронавирусной инфекции Covid-19 нельзя употреблять алкогольные напитки.