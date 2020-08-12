В новой женской консультации на Оптиков можно пройти полное обследование по полису ОМС

В новой женской консультации на Оптиков можно пройти полное обследование по полису ОМС
В Приморском районе работает 4 женских консультации на 7 площадках, они обслуживают более 300 000 женщин. В прошлом году в Приморском районе появилось на свет 6 тысяч малышей. Фото: gov.spb.ru

В Приморском районе Петербурга заработало новое отделение женской консультации №40, которое расположилось в одном из объектов, выкупленных городом в прошлом году.

Новое отделение оснащено современным медицинским оборудованием, на закупку которого из городского бюджета было выделено 38,7 миллионов рублей. С момента открытия женская консультация работает по бережливому стандарту. В год посетить медучреждение могут свыше 60 тысяч пациентов.

На данный момент осуществляется прием по семи направлениям, но вскоре специалистов станет около 30: терапевты, акушеры-гинекологи, маммологи, онкологи, эндокринологи и многие другие. По полису ОМС здесь можно пройти подготовку к процедуре ЭКО, сделать обследование на выявление онкологии на ранней стадии и выявить пороки развития ребенка на раннем сроке беременности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что больница имени Семашко, перепрофилированная в госпиталь для пациентов с COVID-19, вернулась к штатному режиму работы.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
женская консультация здоровье обследование санкт-петербург улица оптиков


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Панихида по морякам «Курска» состоялась в Николо-Богоявленском ...
На ж/д станции Карташевская мужчина угрожал убийством дежурной по переезду
В новой женской консультации на Оптиков можно пройти полное обследование по ...
Три признака того, что Петербург готовится ко второй волне Covid-19
Скоростной «Стриж» свяжет Петербург с городами Поволжья уже в ...
Поликлинику в Пушкинском районе оштрафовали на 100 тысяч за санитарные нарушения
Житель Ленобласти проведет неделю за решеткой из-за брошенной петарды на ...
Лошадиная доля: прокатный бизнес процветает, а животные страдают, но ...