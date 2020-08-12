В новой женской консультации на Оптиков можно пройти полное обследование по полису ОМС

В Приморском районе Петербурга заработало новое отделение женской консультации №40, которое расположилось в одном из объектов, выкупленных городом в прошлом году.
Новое отделение оснащено современным медицинским оборудованием, на закупку которого из городского бюджета было выделено 38,7 миллионов рублей. С момента открытия женская консультация работает по бережливому стандарту. В год посетить медучреждение могут свыше 60 тысяч пациентов.
На данный момент осуществляется прием по семи направлениям, но вскоре специалистов станет около 30: терапевты, акушеры-гинекологи, маммологи, онкологи, эндокринологи и многие другие. По полису ОМС здесь можно пройти подготовку к процедуре ЭКО, сделать обследование на выявление онкологии на ранней стадии и выявить пороки развития ребенка на раннем сроке беременности.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что больница имени Семашко, перепрофилированная в госпиталь для пациентов с COVID-19, вернулась к штатному режиму работы.