Актер Федор Добронравов поздравил жителей деревни Шондовичи с новым мостом

Актер Федор Добронравов поздравил жителей деревни Шондовичи с новым мостом
"Дорогие жители деревни Шондовичи, я хочу передать вам привет огромный за то, что вы приютили нашу киносьемочную группу при создании фильма "Жили-были". Кормили нас, поили, терпели. И счастлив, что наш фильм, как мне сказали, явился тем толчком, чтобы построили мост", - сказал Добронравов. Фото: ЛенТВ 24

Федор Добронравов снимался в фильме «Жили-были», съемки которого проходили на территории деревни Шондовичи. Появление актеров в населенном пункте поспособствовало строительству необходимого жителям деревни нового моста.

После того, как переправа появилась, об этом рассказали актеру, и он от души поздравил жителей населенного пункта. По словам Добронравова, он счастлив, что обстоятельства сложились подобным образом, и съемки фильма, проходившие четыре года назад, стали толчком для возведения новой переправы в Шондовичах.

Еще во время киносъемок актеры с сочувствием отнеслись к проблеме жителей Шондовичей, которые ежегодно вынуждены строить временные мостки через реку Оять, и решили поспособствовать улучшению условий в деревне. Этим летом рабочие буквально за 4 дня возвели мост. «Всем нижайший поклон. Я думаю, что мы еще не раз приедем к вам в ваш невероятно уютный, тихий край!», — ответил Федор Добронравов, когда корреспондент ЛенТВ24 сообщил ему эту новость и передал благодарности местных жителей.

Ранее gazeta.spb.ru подробно описывала историю появления новой переправы в Шондовичах.

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