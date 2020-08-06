Актеры фильма «Жили-были» помогли построить переправу для жителей деревни в Ленобласти

Несколько лет назад в деревне Шондовичи в Подпорожском районе Ленобласти снимался фильм «Жили-были» с участием актеров Ирины Розановой, Федора Добронравова, Романа Мадянова. Тогда местные жители жаловались на отсутствие постоянной переправы в деревне. Актеры решили им помочь.

Как сообщает телеканал «ЛенТВ24», на протяжении долгих лет в деревне были лишь временные мостки, которые во время половодья уничтожала река Оять. И теперь, благодаря неравнодушным артистам, Шондовичи обзавелись новым подвесным мостом.

Новая переправа стоит здесь только 6 месяцев, ее собирают местные жители. Мост приходится разбирать с наступлением осени и заново собирать только весной, чтобы переправу вновь не снесло течением во время половодья.

«Теперь зимы нормальной нет. И со льдины на другую прыгают. На лодки не переехать — во льду все берега. Кто-нибудь утонул бы, в конце концов. Промеж льдины прыгнешь — в магазин-то надо идти. Скорой не проехать-не пройти. Пожарной тоже», — посетовала местная жительница.

Житель деревни Шондовичи Геннадий Логинов рассказал, что киношники, которым тоже не пришлось по душе отсутствие нормальной переправы, пообещали после съемок помочь в строительстве моста. Они даже обратились в администрацию. Однако там ответили, что постоянной переправы в деревне никогда не было, так что она и сейчас ни к чему.

Обещанный мост появился в деревне только этим летом — его возвели буквально за три дня. Вслед за строительством моста жителям также пообещали отремонтировать дорогу.

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