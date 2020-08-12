У посольства Белоруссии в Петербурге снова собралась толпа

В среду, 12 августа, возле здания белорусского посольства в Санкт-Петербурге, на улице Бонч-Бруевича собралась толпа людей. Среди них журналисты и обычные граждане, пришедшие выразить поддержку протестующим против результатов выборов белорусам.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии состоялись президентские выборы, наибольшее количество голосов получил действующий президент страны, Александр Лукашенко. Население Белоруссии, однако, не согласилось с таким итогом: люди посчитали результаты фальсифицированными и требуют проведения честных выборов.

Недовольство граждан породило массовые, но мирные протесты, которые перестали быть таковыми после столкновений с ОМОНом. По всему миру белорусы и сочувствующие им люди приходят к посольствам страны и возлагают цветы в знак поддержки мирного решения конфликта между властью и народом, а также в честь погибших и пострадавших в ходе протестов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прямое сообщение между Петербургом и Белоруссией временно приостановлено.