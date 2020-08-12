Двое чиновников Госстройнадзора задержаны по делу о взятке в 8,5 млн рублей

Следственное управление Следственного комитета по Северной столице завело уголовное дело в отношении главы отдела надзора за специальными видами работ и начальницы сектора санитарно-эпидемиологического надзора службы государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга за взяточничество.

По версии правоохранительных органов, должностные лица систематически получали крупные взятки от 41-летней жительницы города на Неве, представляющей интересы одной из строительных компаний Санкт-Петербурга. Так, в 2018 году женщина передала чиновникам полмиллиона рублей за игнорирование нарушений при инспекции объекта капитального строительства.

В прошлом году ситуация повторилась, однако взятка стала в разы крупнее: сумма составила 8 миллионов рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Лодейнопольском районе за взятку в 600 тысяч рублей арестованы два чиновника.