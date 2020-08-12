Два чиновника из Лодейнопольского района арестованы по делу о взятке в 600 тыс. рублей

В Ленобласти под суд пойдут два должностных лица Лодейнопольского муниципального района. Их обвиняют во взяточничестве.

Как сообщает Следственное управление СК РФ по региону, обвиняемыми по делу о взяточничестве проходят глава МО Янегское сельское поселение и ее подчиненный — и.о. главы Администрации Янегского сельского поселения.

Следствие установило, что на одной из улиц города Лодейное поле обвиняемые встретились с местной жительницей, которая передала им взятку в размере 600 тыс. рублей. В обмен на это они пообещали заключить муниципальный контракт на приобретение ее квартиры в рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда по завышенной стоимости.

Обвиняемых посадили под домашний арест. Также было арестовано и имущество на сумму около 2 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге бывший полицейский ответит перед судом за взяточничество.