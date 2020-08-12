В Бресте открыли огонь на поражение по протестующим

В Бресте открыли огонь на поражение по протестующим
Столкновения в центре Бреста. Фото: twitter/@MrArboozzo

В белорусском Бресте сотрудники милиции стреляли на поражение по напавшим на них протестующим.

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел РБ Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале назвала горожан «группой агрессивно настроенных граждан» и уточнила, что во время нападения на милицейских они были вооружены арматурой.

По словам представительницы МВД, правоохранители произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух. Однако это не остановило протестующих.

«Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение», — пишет Чемоданова.

В результате столкновения один из гражданских получил ранение.

Напомним, белорусы массово вышли на улицы после выборов президента, которые прошли 9 августа. По данным местного ЦИК, на них победил Александр Лукашенко, набравший 80% голосов.

После этого недовольные итогами голосования граждане вышли на улицы. Массовые протесты продолжаются в городах республики уже четвертый день.

ОМОН разгоняет людей, используя водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. В результате столкновений погиб один гражданский, многие госпитализированы. Задержано около шести тысяч человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минске силовики открыли огонь по людям, кричавшим с балконов.

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