В Совфеде отметили на призывы ввести санкции против России из-за Белоруссии

Член Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал призыв депутата Европарламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского ввести санкции против России. Такое предложение связано с политическим кризисом в Белоруссии.

Джабаров отметил, что Россию в данном случае наказывать не за что, потому что она «вообще не вмешивалась».

Как сообщил RT, политик также подчеркнул, что то Польша «немного переусердствовала» и переступила черту, за которую нельзя заходить.

Напомним, депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский призвал ввести санкции против РФ, так как, по его мнению, необходимо нейтрализовать вмешательство страны или даже аннексию.

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