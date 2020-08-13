В МИД России заявили о попытках вмешательства в дела Белоруссии

Россия заинтересована в стабилизации ситуации в Белоруссии и надеется, что уже в скором времени обстановка в стране стабилизируется. Об этом рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По ее словам, попытки внести разлад в российско-белорусские отношения обречены на провал. Как сообщили РИА Новости, она отметила во время брифинга, что в ведомстве следят за событиями и обеспокоены из-за инцидентов на улицах городов.

Напомним, белорусы массово вышли на улицы после выборов президента, которые прошли 9 августа. По данным местного ЦИК, на них победил Александр Лукашенко. После этого недовольные итогами голосования граждане вышли на улицы. Массовые протесты продолжаются в городах республики по сей день. Из-за столкновений с правоохранителями пострадали многие участники митингов. Известно уже об одном случае гибели человека в Минске.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что при обысках в минских офисах «Яндекса» никого не задержали. В протоколах так и не были указаны основания обыска.