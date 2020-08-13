Глава МВД Белоруссии извинился перед мирными гражданами, которые пострадали от действий силовиков

Глава МВД Белоруссии извинился перед мирными гражданами, которые пострадали от действий силовиков
Юрий Караев. Фото: Wikipedia

Руководитель МВД Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность за травмы, полученные мирными гражданами в ходе протестов, начавшихся после президентских выборов.

Об этом глава МДВ республики заявил в четверг, 13 августа, в прямом эфире телеканала ОНТ. Он принес извинения белорусам, пострадавшим от действий силовиков, попавшим, как выразился Караев, «под раздачу». Кроме того, министр внутренних дел призвал освободить всех журналистов, задержанных во время того, как они освещали протесты. Сейчас многие и них находятся в изоляторах временного содержания (ИВС).

Караев подчеркнул, что всегда негативно оценивает любое насилие по отношению к представителям СМИ. Он также добавил, что сложившуюся политическую ситуацию в Белоруссии считает настоящей революцией.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что МИД России впервые дал официальный комментарий по событиям в Белоруссии.

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