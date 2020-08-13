Глава президентского пула Лукашенко уволился с телеканала ОНТ

Глава президентского пула президента Белоруссии Александра Лукашенко Дмитрий Семченко решил уволиться с телеканала ОНТ, где он работал ведущим, из-за политической ситуации, сложившейся в республике.

При этом руководитель телеканала якобы не решился подписать заявление об уходе. Об этом в четверг, 13 августа, написал белорусский портал Tut.by, ссылаясь на собственный источник. Глава ОНТ и Семченко, по словам собеседника издания, едва ли не кричали друг на друга.

Дмитрий Семченко — не первый в череде увольнений среди сотрудников государственных каналов и известных журналистов республики. Решили покинуть свои места Максим Островский, Сергей Комаровский, Сергей Беркутов, Андрей Макаенок, Евгений Перлин, Ольга Бельмач, Владимир Бурко и Сергей Козлович и другие. Отметим, что сейчас по всей Белоруссии проходят мирные протестные акции несогласных с результатами президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что министр МВД Белоруссии извинился перед пострадавшим мирным населением.