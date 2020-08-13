Диетолог назвала идеальный овощ для похудения

Не стоит увлекаться этим овощем людям, испытывающим проблемы с почками или ЖКТ. Фото: pixabay.com

Не стоит увлекаться этим овощем людям, испытывающим проблемы с почками или ЖКТ. Фото: pixabay.com

Диетолог Ольга Шестакова рассказала об идеальном овоще для снижения веса — кабачке. В нем крайне низкая калорийность сочетается с внушительным количеством витаминов.

По словам специалиста, несмотря на низкую энергетическую ценность, — 100 грамм продукта содержат всего 20 килокалорий, — кабачок надолго создает ощущение сытости. Кроме того, подчеркнула диетолог, этот овощ положительно влияет на стул, уровень холестерина и снижает отечность. Кабачок также содержит необходимые человеку витамины, такие как В1, В2, С, РР, А, и полезные микроэлементы — магний, калий, натрий, фосфор и другие.

Тем не менее, людям с заболеваниями почек или желудочно-кишечного тракта стоит быть аккуратными с употреблением кабачка в сыром виде. Об этом Ольга Шестакова рассказала в интервью изданию «Росбалт».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, чем могут быть «опасны» огурцы.