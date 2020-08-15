Лукашенко хочет обсудить ситуацию в Белоруссии с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует обсудить с Владимиром Путиным напряженную политическую ситуацию, сложившуюся в республике.
По мнению главы Белоруссии, в стране «разворачивается агрессия», и революционные действия могут представлять угрозу и для дружественных государств, таких как Россия. О своем намерении переговорить с российским лидером Лукашенко заявил в субботу, 15 августа, на заседании в Минске. Александр Григорьевич также высказал уверенность, что действия граждан обусловлены «элементами внешнего вмешательства».
Напомним, что в Белоруссии после президентских выборов 9 августа проходят масштабные протестные акции. Люди несогласны с итогами голосования и хотят добиться их пересмотра.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ЦИК Белоруссии 14 августа подвел окончательные итоги выборов: президентом остался Лукашенко.