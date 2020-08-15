Эксперт рассказал, где лучше поставить Wi-Fi-роутер в квартире

Эксперт рассказал, где лучше поставить Wi-Fi-роутер в квартире
Роутер опасен не более других электрических предметов у вас дома. Фото: pixabay.com

Многие люди опасаются электромагнитного излучения, исходящего от электрических предметов, в том числе — от домашнего Wi-Fi-роутера. Директор института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев рассказал, как можно уменьшить вред от необходимого сегодня каждому устройства.

По словам специалиста, роутер можно поставить подальше от места, где вы спите, а также отключать от питания в момент, когда интернет не нужен. В разговоре с агентством «Прайм» Станислав подчеркнул, что относительно Wi-Fi-волн было проведено немало исследований, однако ни одно из них не подтвердило вред излучений для человеческого здоровья.

Эксперт объяснил, что электромагнитные волны исходят от любого электрического гаджета, например, чайника. Поэтому опасаться исключительно роутера причин нет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые рассматривают вариант лечения коронавирусной инфекции радиационным излучением.

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