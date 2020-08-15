В Петербурге закрывали станцию метро «Проспект Просвещения»

Вечером в субботу, 15 августа, закрыли станцию петербургского метрополитена «Проспект Просвещения». На данный момент станция уже работает.

Об этом информирует пресс-служба петербургской подземки. Сообщается, что станция на севере «синей ветки» была закрыта в 20.33. Проезда следовали до станции метро «Парнас» без остановки.

В пресс-службе отметили, что станция была закрыта по техническим причинам.

Пассажирам метрополитена долго терпеть неудобства не пришлось — станцию открыли почти через 15 минут — поезда вновь начали останавливаться на «Проспекте Просвещения» в 20.45.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что анонимы заставили полицию побегать по метро Петербурга.