Чак Норрис обратился к Лукашенко и пригрозил расправой

Американский актер Чак Норрис записал видеообращение к действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко и пообещал «заставить его плакать».

Норрис опубликовал ролик на YouTube. В видео актер называет главу республики «Сашей ноль процентов» и «Мистером тараканом».

«Ты знаешь, когда я режу лук, он плачет. Так что если ты не перестанешь делать то, что делаешь сейчас, я приеду в одну из твоих резиденций и заставлю тебя плакать», — заявил звезда голливудских боевиков.

Как сообщают зарубежные СМИ, Чак Норрис записал это обращение через сервис Саmео. На этой платформе за определенную плату можно заказать любой видеоролик, который запишут знаменитости. Таким же образом в Сети появился ролик, на кадрах которого запечатлен актер Элайджа Вуд, высказывающий слова поддержки экс-кандидату в президенты РБ Виктору Бабарико, который был арестован в начале лета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Я пока живой и не за границей»: Лукашенко опроверг слухи о себе.