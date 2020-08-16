В Ленобласти ребенка ударило током после падения с поезда

Следственный комитет разбирается в обстоятельствах получения травм 13-летней девочкой в результате падения с железнодорожного состава.

Согласно данным следствия, инцидент произошел в субботу вечером, 15 августа. Девочка забралась на поезд, не удержалась на нем и упала. В результате чего, получила удар током. Врачи скорой-помощи отвезли пострадавшую с полученными травмами и ожогами в Подпорожскую центральную районную больницу. Об этом сообщает пресс-служба СЗ СУ на транспорте СК РФ.

По факту нарушения правил эксплуатации ЖД транспорта, ленинградским следственным отделом на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело. Правоохранители выясняют причины случившегося, а также узнают обстоятельства, которые привели к травмированию несовершеннолетней.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти отец закопал по горло погибшего от удара током сына.