На трассе Петербург-Псков водители заметили колонну военной техники

На трассе Петербург-Псков автомобилисты заметили грузовики и военные авто. Вся техника была без номеров.

Вечером воскресенья, 16 августа, один из очевидцев рассказал, что видел около 30-40 «Уралов», которые двигались по полосе встречного движения. Он предположил, что машины следовали к границе с Белоруссией.

Как сообщил портал «Санкт-Петербург.Ру», Западный военный округ опроверг данную информацию.

Напомним, с воскресенья в стране проходят массовые протесты, которые сопровождаются задержаниями, столкновениями с силовиками и травмами у участников митингов. ОМОН разгоняет людей, используя водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лукашенко попросил силовиков не избивать упавших протестующих. Он также призвал родителей следить за своими детьми-подростками.