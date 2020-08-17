Полиция проверяет информацию о массовой драке в Красносельском районе

Сотрудники правоохранительных органов Северной столицы проверяют информацию о массовой драке в Красносельском районе, произошедшей вчера около 10 часов вечера возле ЖК «Солнечный город».

По данным пресс-службы Главного управления МДВ России по Петербургу и Ленинградской области, в воскресенье вечером в полицию поступило заявление о массовой драке напротив строящихся домов по улице Генерала Кравченко. Однако прибыв на место происшествия, стражи порядка никого не обнаружили.

Полицейские опросили женщину, которая проезжала мимо на своем автомобиле и действительно подтвердила, что там происходила потасовка. Тем не менее, в полицию не поступало заявлений об избиении, как и телефонограмм из медицинских учреждений. Сейчас стражи порядка выясняют обстоятельства случившегося.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что, по словам очевидцев, в массовой драке участвовали 20-30 человек.